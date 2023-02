Cuál fue el supuesto plan de cuatro sospechosos (uno de ellos doctor y pastor) para asesinar al presidente de Haití, Jovenel Moïse

Los detenidos son los haitianos-estadounidenses James Solages, de 37 años; Joseph Vincent, de 57; y Christian Sanon, de 54, así como el colombiano Germán Alejandro Rivera García, de 44 años.

Los cuatro, que tendrán el miércoles su primera comparecencia en un tribunal federal en Miami, se suman a otros tres detenidos que también están bajo custodia de EE.UU. por su presunta participación en el complot para asesinar a Moïse.

De acuerdo a la Fiscalía federal estadounidense, a excepción de Rivera, los otros tres detenidos vivían en el sur de Florida, donde se asienta la mayor comunidad de haitianos en EE.UU., y en abril de 2021 se reunieron para discutir cómo promover un cambio en la Presidencia de la nación caribeña.

Tras el encuentro se elaboró una lista con el equipo y armamento necesario “para la operación de cambio de régimen” en Haití, entre lo que se incluían rifles, ametralladoras, gases lacrimógenos, granadas, municiones y chalecos antibalas.

Breaking News: Four men have been charged in the U.S. with involvement in the 2021 assassination of President Jovenel Moïse of Haiti. https://t.co/8hyS6URTXg

— The New York Times (@nytimes) February 1, 2023