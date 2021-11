Cuál fue la razón por la que el luchador mexicano “Sick Boy” habría matado a golpes a un taxista

La detención de “Sick Boy” habría ocurrido en las calles de la alcaldía Álvaro Obregón. Según los datos que se tienen, el luchador es acusado de golpear a un taxista hasta la muerte en esta zona de la capital de México.

Junto a Carlos Serrano, nombre real del luchador mexicano, también fueron detenidas dos mujeres: Sara García y Graciela Serrano, ambas señaladas por presuntamente ser cómplices de “Sick Boy” en el asesinato del taxista.

De acuerdo a los reportes preliminares, el altercado entre Carlos Serrano y la víctima se dio luego de que ambos discutieran debido a la tarifa del pasaje. Ante este inconveniente, el luchador amateur golpeo al taxista hasta quitarle la vida.

“Sick Boy” es conocido como un luchador “molero”, término que se utiliza en el lenguaje luchístico para referirse a todo aquel luchador que participa en eventos en la calle, ferias o mercados.

Los luchadores moleros no llegan a desempeñarse dentro de una arena y su labor no es considerada como profesional.

La detención de “Sick Boy” ha generado gran confusión ya que se le ha asociado con el luchador profesional originario de Monterrey que se desempeña sobre el cuadrilátero con el mismo nombre.

El luchador profesional se expresó a través de su cuenta de Twitter y publicó que él no es la persona detenida; asimismo, pidió que se aclare la información y que se limpie su nombre.

No soy un asesino, las imágenes utilizadas en dicho noticiero son de un servidor luchando en @LUCHALIBREIWRG espero se aclare la situación, por que perjudican mi imagen!!!

Im not a killer, the images of the video are from a server. I hope it is clarified!! pic.twitter.com/uvzr7Rz1K9

— Sickboy Hc (@SickboyH) November 16, 2021