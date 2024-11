Cuáles fueron las alertas que dio Nayib Bukele sobre las cárceles de Costa Rica durante su visita

Este martes, Bukele y el mandatario costarricense Rodrigo Chaves hicieron un recorrido por el Centro Penitenciario La Reforma, la principal cárcel de Costa Rica con 8 mil 700 presos. Luego el gobernante salvadoreño se comprometió a entregar próximamente un documento formal de “diagnóstico”.

“Costa Rica es una joya en América Latina en todo sentido y deben cuidarla. Están teniendo los síntomas que El Salvador tuvo en los años 90 y están a tiempo de hacer lo que pudimos haber hecho en los años 90, que no fue tan duro como lo que tuvimos que hacer en el 2022″, expresó Bukele en una conferencia de prensa en la que hizo referencia a su plan contra las pandillas.

El mandatario salvadoreño, que este martes culmina una visita de dos días a Costa Rica, dijo que esa operación de seguridad ha sido “la más exitosa en la historia de la humanidad” y afirmó que para combatir la criminalidad “se necesita tener a todos los órganos del Estado, a los actores políticos, la sociedad y a los medios de comunicación al unísono apoyando”.

En la actualidad, Costa Rica registra la mayor cantidad de homicidios en su historia con 907 en 2023 y 760 en lo que va del 2024. Las autoridades atribuyen más del 60 % de los homicidios a sicarios en el marco de luchas entre bandas narcotraficantes.

El presidente Chaves ha criticado constantemente al Poder Judicial y a la Asamblea Legislativa y les ha responsabilizado del incremento de la criminalidad por la aplicación o aprobación de leyes “blandas”, por no endurecer la prisión preventiva, por liberar sospechosos o reducir condenas.

Visita de Estado a la República de Costa Rica 🇨🇷



State Visit to the Republic of Costa Rica 🇨🇷 https://t.co/XIZWKLO2Ft