¿Cuáles son los virus en el brote de infecciones respiratorias en China? OMS dice que son conocidos

Los patógenos que se han detectado incluyen los virus sincitial respiratorio (VRS), el metapneumovirus humano (MPVH), el SARS-CoV-2 (causante de la covid-19) y el de la gripe estacional.

“Los niveles de infecciones respiratorias notificados en China están dentro de lo habitual para la estación invernal y las autoridades han informado de que la utilización de los hospitales es actualmente inferior a la del año pasado por estas fechas, y no se han producido declaraciones ni respuestas de emergencia”, recalcó la portavoz de la OMS, Margaret Harris.

Harris comentó que el Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades informó el 2 de enero y en reuniones con equipos de la OM sobre el aumento de varias infecciones respiratorias comunes, como era de esperar durante el invierno.

Lea más: Metapneumovirus en Guatemala ¿hay razones para preocuparse?

El virus responsable que se ha identificado con mayor frecuencia corresponde a la gripe estacional, que corresponde al 30 % de casos que acudieron con síntomas gripales para recibir atención médica y su prevalencia va en aumento.

Asimismo, el Sistema Mundial de Vigilancia y Respuesta a la Gripe de la OMS ha registrado un aumento de la gripe en el hemisferio norte, que se encuentra en el periodo de invierno; así como en partes de Asia, Europa, África y en algunos países del Caribe.

La presencia del MPVH entre los virus que están circulando ha causado preocupación por su asociación con el metapneumovirus aviar, a pesar de que no se trata de un nuevo virus .

El MPVH fue descubierto por primera vez en 2001 y es un virus común que circula entre las personas en invierno y primavera.

"Human metapneumovirus #hMPV is NOT a new virus.



First identified in 2001, it has been in the human population for a long time. It is a common virus that circulates in winter and spring. It usually causes respiratory symptoms similar to the common cold."



– @who pic.twitter.com/zojxwNLgH8