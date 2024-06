Estados Unidos se prepara para celebrar sus sexagésimas elecciones presidenciales, las cuales contarán con la participación de millones de ciudadanos.

Los dos candidatos a asumir la presidencia del país y dirigir la Casa Blanca son el demócrata Joe Biden, actual presidente estadounidense, y el republicano Donald Trump, quien se enfrenta a un juicio penal en Estados Unidos.

Biden, durante el proceso electoral en Estados Unidos, busca su reelección en el puesto, mientras que Trump desea volver a ser presidente de la nación después de estar al mando en el periodo 2017-2020.

Estas elecciones marcarán la séptima revancha presidencial en la historia de Estados Unidos y la primera desde 1956, cuando Dwight D. Eisenhower y Adlai Stevenson se enfrentaron en las urnas.

Las elecciones presidenciales en Estados Unidos se celebran cada cuatro años y tienen lugar durante el martes después del primer lunes de noviembre.

Lea también: Campaña entre Biden y Trump condicionada por la inmigración desde América Latina hacía Estados Unidos

Por lo tanto, este año las elecciones se celebrarán el martes 5 de noviembre.

Los resultados de las elecciones presidenciales de 2024 serán certificadas por el Congreso el 6 de enero de 2025 y el 20 de enero el presidente electo tomará posesión del cargo.

We are a better and stronger nation because of Dreamers. pic.twitter.com/2KrDUTRe9Y