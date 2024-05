El alcalde de Houston, John Whitmire, confirmó la cifra de fallecidos esta noche en una rueda de prensa, en la que señaló que las tormentas han registrado vientos de hasta 100 millas por hora (160 km/h), equivalentes a un huracán de categoría 2 en la escala Saffir Simpson, los cuales han producido “un considerable daño en el centro de la ciudad“.

Medios locales dan cuenta de ventanas de rascacielos que han salido volando y de árboles caídos a causa de las tormentas, que al mismo tiempo han merecido la advertencia de posibles tornados en el condado Harris, donde se asienta Houston.

De acuerdo a la web especializada poweroutage.us, en el área metropolitana de Houston hay más de 870 mil clientes que se han quedado sin suministro eléctrico.

El alcalde de esta ciudad señaló que aún se hallan en “modo de recuperación” e invocó a la población a mantenerse en sus domicilios, ni tampoco ir a sus centros de trabajo el viernes.

Varios distritos escolares han cancelado las clases del viernes, incluido el distrito escolar de Houston, que con 274 escuelas es el más grande del estado y el tercero del país.

Please do not drive in Downtown Houston tonight, or for that matter, anywhere else in the region that sustained storm damage. Widespread debris, glass and electrical lines are in the streets. Follow local news media and emergency management officials recommendations.