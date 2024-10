Cuatro policías y dos bomberos terminan en el hospital después del rescate heroico de una mujer en Ohio

Alrededor de las 11 horas del 23 de octubre, el servicio de emergencia del 911 de Medina, Ohio, Estados Unidos, recibió una llamada de una mujer de 31 años, quien pidió auxilio porque estaba atrapada en su casa y un incendio había comenzado.

Policías y bomberos acudieron a la calle 7700 de Branch Road, Medina, Ohio. Mientras tanto, el operador de emergencia se mantuvo en contacto con la mujer.

Los socorristas de Erhart, York, Medina y Chatham, así como un bombero fuera de servicio de otro condado coincidieron que el rescate fue desafiante y extremadamente peligroso.

A través de un vídeo se puede observar como los bomberos lograron rescatar a la mujer a través de una ventana de un sótano.

"Habíamos localizado a la víctima en una ventana del sótano. Creo que estaba en el lado este de la casa. La mayor parte de la casa estaba envuelta en llamas en ese momento y estaban tratando de sacarla. No pudieron. La ventana del sótano era muy pequeña", dijo el jefe de bomberos de Medina, Larry Walters.

A pesar de los riesgos, Walters decidió quitarse parte de su equipo y deslizarse por la ventana del sótano. El bombero narró que permaneció con la mujer entre tres y cuatro minutos en la planta baja de la casa.

"Las condiciones del humo empeoraban cada vez más, pero me concentré principalmente en ayudarla a subir lo suficiente para que los rescatistas que estaban afuera pudieran agarrarla", agregó Walters.

Walters explicó que la mujer utilizó una palanca multiusos como banco para acercarse a la ventana.

WATCH: Authorities enter burning home through basement window to rescue woman trapped inside in Medina County, Ohio.pic.twitter.com/GsrxHkcAEU