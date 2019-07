Cuba aprueba ley para volver a tener presidente de la República y primer ministro

La Asamblea Nacional de Cuba comenzó la discusión de los 224 artículos que buscan una nueva constitución en la isla. (Foto Prensa Libre: AFP)

La nueva norma entró en vigor tras su aprobación “por unanimidad” en la primera sesión anual de la Asamblea Nacional (parlamento), con la presencia del mandatario Miguel Díaz-Canel y de Raúl Castro, primer secretario del gobernante y único Partido Comunista (PCC), informó la televisión local.

A continuación, algunas claves para entender los principales cambios, establecidos previamente en la nueva Constitución, aprobada en abril.

¿Cómo es actualmente?

Desde 1976, la Asamblea Nacional -Poder Legislativo- es el principal órgano de gobierno del país, que se reúne dos veces al año. Sus miembros son elegidos por la ciudadanía en comicios cerrados (igual número de candidatos para igual número de escaños).

Los candidatos han sido previamente seleccionados por una comisión de candidaturas, supervisada por el PCC.

Una vez conformada la Asamblea, esta elige al Consejo de Estado y al presidente del mismo, actualmente Díaz-Canel.

El fallecido líder Fidel Castro (1926-2016) fue primer ministro de Cuba de 1959 a 1976, y después de la Constitución socialista ese cargo desapareció.

Fidel pasó entonces a ser elegido presidente del Consejo de Estado y de Ministros desde 1976 a 2008, sustituido hasta 2018 por su hermano Raúl. Díaz-Canel tomó posesión del puesto en 2018.

Así será con la nueva ley

La nueva Ley Electoral restituye los cargos de presidente y vicepresidente de la República. Estos serán elegidos entre los diputados para un mandato de cinco años y un máximo de dos períodos.

Se da por descontado que Díaz-Canel sea elegido como presidente de la República.

El Consejo de Estado queda en manos del presidente de la Asamblea Nacional, con función legislativa.

“La elección indirecta no cambia, incluso hay más cantidad de instituciones con voto indirecto (…) Desde el punto de vista del sistema electoral y democratización del sistema no hay muchos aportes”, dice a la AFP el constitucionalista cubano Julio Fernández Estrada.

También se crearán las figuras de gobernador e intendente provincial, designados por las asambleas municipales.

“La gente esperaba un poco más, elección directa de gobernadores, del presidente de la República, eso no pasó y no va a suceder porque la Constitución no lo contempla (…) en resumen me parece que no son cambios profundos”, consideró.

Según adelantó en junio el presidente de la Asamblea, Esteban Lazo, la elección del presidente de la República será en octubre y la del primer ministro antes de fin de año.

¿Por qué una comisión para elegir candidatos?

La única nominación directa en la isla ocurre a nivel municipal. El resto de cargos pasa antes por una comisión de candidaturas, supervisada por el PCC, que asegura que no interviene directamente en el proceso.

“Las comisiones de candidaturas serían, dada la ausencia de partidos políticos, las que asumen las propuestas de nuestras candidaturas para los cargos de diputados de la Asamblea Nacional”, explicó el secretario del Consejo de Estado, Homero Acosta.

Estas comisiones están integradas por seis organizaciones sindicales, campesinas y estudiantiles afines al gobierno. “Son las que tienen esa capacidad, están legitimadas”, agrega.

“Los votantes no solo no conocen cuáles serían las nuevas reglas para la participación electoral, sino que parece que no habrá una deliberación popular que tome en cuenta sus consideraciones sobre el mecanismo más importante para determinar la representación”, consideró por su parte la organización opositora Otro18.

Primer ministro

El cargo de primer ministro, que también saldrá de entre los diputados, será nombrado por el presidente de la República y tendrá que ser ratificado por la Asamblea. Será quien presida el gobierno, tome las principales decisiones ejecutivas y designe a sus ministros, que deberán ser aprobados por el Parlamento.

“La función ejecutiva será diferente. Va a haber otro jefe de gobierno que va a ser el primer ministro. Lo que va a definir eso es el liderazgo y el tipo de persona que ocupe este cargo”, dice el constitucionalista Fernández.

Parlamento menor

Según la nueva ley, la Asamblea Nacional tendrá un 21,6% menos de miembros a partir de 2024. Pasará de 605 a 474 diputados, mientras el Consejo de Estado disminuirá de 31 a 21.

Cuba, con 11,2 millones de habitantes, tiene 168 municipios, los cuales estarán representados por al menos dos diputados en el Parlamento.

“Se reduce el número de diputados aunque sigue siendo una asamblea grande, se esperaba que fueran menos de 300 para que entren en el Capitolio”, concluye Fernández.

