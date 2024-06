Sheinbaum obtuvo entre 58% y 60% de los votos, unos 32 puntos por encima de su rival de centroderecha Xóchitl Gálvez, según el conteo rápido del Instituto Nacional Electoral (INE). La opositora registró entre 26% y 28% de los votos.

"No les voy a fallar", dijo Sheinbaum, de 61 años, emocionada y sonriente.

El saliente presidente Andrés Manuel López Obrador celebró este lunes 3 de junio el triunfo como "un hecho histórico" y "glorioso", al tiempo que confirmó que una vez que entregue el mando, el próximo 1 de octubre, dejará la política.

"Me voy a retirar pues con muchísima satisfacción, voy a poder decir cuando le entregue la banda a Claudia, misión cumplida, y jubilarme", dijo el mandatario izquierdista, de 70 años, cuyo arrastre popular fue clave en el triunfo de Sheinbaum, según analistas.

Desde Joe Biden a Vladimir Putin, pasando por presidentes latinoamericanos y la Unión Europea, el mundo saludó este lunes 3 de junio la victoria de Claudia Sheinbaum, la primera mujer en alcanzar la presidencia de México.

En un comunicado difundido por la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, celebró la "histórica" elección de la izquierdista de 61 años, con quien tendrá que llevar adelante la compleja cuestión de la migración ilegal a través de su frontera compartida.

"Felicito a Claudia Sheinbaum por su elección histórica como la primera mujer presidenta de México", sostuvo Biden, quien resaltó que espera trabajar con ella "en un espíritu de asociación y amistad".

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, también calificó de "histórica" la elección de Sheinbaum y le deseó "éxitos en su gestión".

"Cuente con la disposición cubana de seguir fortaleciendo la entrañable hermandad que une a nuestros pueblos", remarcó Díaz-Canel.

El gobierno venezolano se congratuló por el "contundente triunfo" de la candidata oficialista "de la mano de las fuerzas de la izquierda y el progresismo, sobre la derecha retrógrada de este hermano país…".

Para la administración del presidente socialista Nicolás Maduro, la victoria de Sheinbaum garantiza "que las transformaciones necesarias sigan avanzando con la fuerza requerida para el bienestar de todo México".

Otro que se sumó a los saludos fue el gobierno sandinista de Nicaragua, encabezado por Daniel Ortega, que mostró su "disposición de trabajar Juntos, en todos los campos" para beneficio de ambos países.

"Estamos seguros de que su seriedad, firmeza y demostrado amor a México y sus familias, serán factores decisivos para sus éxitos", añadió.

Desde Europa, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, saludó el triunfo de Sheinbaum: "Enhorabuena…Por primera vez en su historia, México tendrá a una mujer al frente de la Presidencia".

"Seguiremos trabajando para fortalecer las relaciones entre España y México", agregó.

La presidenta de la Comisión Europea (el brazo ejecutivo de la UE), Ursula von der Leyen, se congratuló en X por "su histórica elección como primera mujer presidente de México".

Congratulations, @Claudiashein, on your historic election as the first female President of Mexico.



Mexico and the EU share deep historical, economic and cultural ties.



I look forward to strengthening our bilateral relations under your leadership.