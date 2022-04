Debanhi Escobar: las declaraciones que hizo su padre sobre las imágenes que muestran a su hija antes de su desaparición

Ante estas nuevas imágenes, Mario Escobar, padre de la joven de 18 años, reveló en una entrevista que tuvo acceso a una imagen que muestra a su hija ingresando por sus propios medios a la empresa ubicada en la colonia Nueva Castilla y a otros videos en los que se le observa caminando cerca de dicho establecimiento.

“Siguen las investigaciones por parte de las fiscalías, ya están ahorita en una empresa aquí en la carretera Laredo, a pocos metros de donde se le ve por última vez. Están haciendo las investigaciones pertinentes, checando que haya tenido algún contacto con alguna persona de aquí que nos pueda dar información”, indicó.

El padre de Debanhi Escobar también informó que la fotografía que le fue proporcionada por la Fiscalía del Estado muestra a su hija ingresando voluntariamente al inmueble, aunque actualmente no cuenta con los videos de este momento.

“Los videos son los que ahorita ya la Fiscalía los está analizando, porque son videos largos. Entonces si me tengo que meter 5 o 6 horas a ver el vídeo, pues tendré que analizarlo detenidamente. En la fotografía se ve que se acerca a esta empresa, en el vídeo no porque no lo he visto, en la fotografía, son 2 o 3 fotografías, que sí identifico yo a Debanhi”, confesó.

Mario Escobar añadió que luego de que se fijara una recompensa por encontrar a Debanhi Escobar, la información sobre su caso se ha incrementado y ha llegado a otros estados de México.

“Ahora a esperar o descartar esta línea de investigación porque después de que se puso la la nota de la recompensa les han llegado un montón llamadas a la comisión local de búsqueda. Se ha investigado y en varios estados, siguen con las investigaciones, no se descarta nada. Nos sigue llegando mucha información, pero bueno nosotros lo que queremos es verla”, dijo.

“Nuestro corazón nos dice que Debanhi sigue viva y que de alguna manera está bien, que Debanhi necesita de sus papás .que somos nosotros. Y desear, lo que deseamos mucha gente, pronto esté con nosotros”, concluyó el padre de la joven desaparecida.

Debanhi Escobar fue reportada como desaparecida el pasado 8 de abril en el municipio de Escobedo, Nuevo León, después de que fuera abandonada por sus amigas y posteriormente por un conductor en plena carretera.