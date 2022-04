Debanhi Escobar: Padre de joven desaparecida y encontrada sin vida revela que ha recibido amenazas de muerte

Periodistas le preguntaron acerca de la investigación. “Cuando salga de la fiscalía les daré muchos más detalles del caso“, aseguró Escobar.

Posteriormente, Escobar denunció que ha recibido múltiples llamadas amenazándolo de muerte, situación que, según el padre de la joven, no le atemoriza ya que dijo no sentir miedo por llegar a la verdad para esclarecer la muerte de su hija, Debanhi.

“No tengo miedo a nada y no me importa que me sigan amenazando de muerte“, comentó.

Cuando se le cuestionó acerca de si tenía conocimiento acerca de las personas que lo estaban amenazando, Escobar aseguró que no tenía idea, pero que haría todo lo que estaba en sus manos para esclarecer todo.

Lea también: Debanhi Escobar: revelan más videos de la joven antes de llegar al motel en donde fue encontrada sin vida (y la evidencia de que enfrentó a varias personas)

“Sí me han estado amenazando; no sé quién, pero gracias a Dios, en la bóveda que le hice a mi hija hay tres lugares, y si necesito llegar a ese lugar para encontrar la verdad, voy a llegar“, dijo.

“No me importa, el cajón ya está ahí, ya tengo los tres lugares para ir a la Laguna (Laguna los Labradores donde se encuentra su hija sepultada) en dado caso que así sea”, aseguró Escobar.

El 27 de abril las autoridades dieron una conferencia en donde se encontraban miembros de la fiscalía de Nuevo León para dar más detalles sobre la desaparición de Debahni.

Lea también: “Nunca la habíamos visto de esa manera”: amigas de Debanhi Escobar cuentan su versión de lo sucedido la noche en la que la joven desapareció

Las autoridades revelaron que la joven continuaba con vida al momento de caer en la cisterna del Motel Nueva Castilla, también se confirmó que ella pudo pararse luego del impacto.

La necropsia estableció que Debahni presentaba pequeñas lesiones alrededor de su cuerpo.

Sobre el caso han surgido más videos que han sido difundidos para dar un panorama más grande de lo que sucedió antes de la muerte de la joven.