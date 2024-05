A Corey Harris se le fue suspendida su licencia de conducir en octubre de 2023, por lo que debía presentar a una audiencia judicial para resolver su situación legal; sin embargo, decidió ingresar a la videollamada mientras terminaba de estacionar su carro.

El juez de distrito Cedric Simpson quedo sorprendido cuando el acusado de conducir con licencia suspendida ingresó a la sesión de Zoom al mismo tiempo que estaba tras el volante.

Medios estadounidenses locales informaron que la durante la introducción de la audiencia desarrollada el 15 de mayo, la asistente de la defensa anunció que “Harris debía estar presente vía Zoom”.

“¿Sr. Harris, está manejando?”, preguntó el juez.

Harris respondió muy calmado: “En realidad, estoy entrando al consultorio de mi médico”.

“Así que deme un segundo… estoy estacionando ahora mismo”, agregó.

Ante el insólito hecho, el juez Simpson preguntó “tal vez no entiendo algo, ¿esto es un por conducir con la licencia suspendida?”. A lo que la abogada respondió que estaba en lo correcto.

Ante la escena, el juez dejó su bolígrafo sobre la mesa, se llevó una mano a la cara y le preguntó a Harris si estaba quieto: “¿Estás estacionado?”.

A Michigan judge was left practically speechless after a suspended driver video called into his courtroom ... while he was VISIBLY DRIVING a car. Watch the full video: https://t.co/BmEliltkbz (🎥: YouTube / Hon J Cedric Simpson Live Feed) pic.twitter.com/uTT2tvOC5K