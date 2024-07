Sus declaraciones suponen un distanciamiento de lo que la mayoría de los altos cargos del partido han dicho públicamente. Aunque muchos han admitido que Biden no tuvo una buena actuación en el debate, han salido en su defensa diciendo que esos 90 minutos no lo descalifican para seguir con su candidatura para las elecciones de noviembre.

“Se están produciendo conversaciones muy honestas, serias y rigurosas en todos los niveles de nuestro partido, porque somos un partido político y tenemos diferentes puntos de vista”, manifestó Raskin, quien ha ganado notoriedad por su trabajo para someter a Trump a un segundo juicio político por el asalto al Capitolio de 2021.

El legislador consideró que “obviamente hubo un gran problema” con la actuación de Biden en el debate, pero aseguró que también hay una “tremenda reserva de afecto y amor” por el presidente dentro del partido, lo que hace que esta sea “una situación difícil”.

Raskin dijo que, independientemente de lo que el presidente Biden decida, el Partido Demócrata “va a estar unificado”, y él estará “en el centro mismo de nuestras deliberaciones”, incluso en la Convención Demócrata que se celebrará en agosto en Chicago.

WATCH: Rep. Jamie Raskin Hints at the 'Serious' Democrat Conversations Taking Place About Joe Biden |



"Obviously, there was a big problem with Joe Biden's debate performance and there's also just a tremendous reservoir of affection and love for Joe Biden in our party. So this… pic.twitter.com/teiFTLsu58