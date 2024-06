El veredicto ha sido unánime y condenatorio. Fue un “desastre político” que causó “consternación” dentro de las filas del partido cuando faltan poco más de cuatro meses para la elección presidenciales de Estados Unidos del 5 de noviembre.

El enfrentamiento del jueves por la noche con Trump debía ser una oportunidad para que Biden, de 81 años, disipara las dudas sobre su avanzada edad y su aptitud para el cargo, y para retratar públicamente a su rival como una amenaza existencial para la democracia estadounidense.

El discurso de Biden fue vacilante. En varias ocasiones se trabó y pareció perder el hilo. Como consecuencia algunos demócratas se plantean entre bastidores si él debería seguir siendo el candidato del partido, que tiene hasta agosto para decidir.

Lea más: Los 5 momentos en los que Biden se equivocó en su debate contra Trump y encendió alarmas sobre su edad

A lo largo de 90 minutos Biden intentó a duras penas contrarrestar el estilo grandilocuente de Trump, quien se mostró enérgico y contundente pese a que buena parte de sus declaraciones sobre temas claves como la economía y la migración eran falsas y engañosas. Los moderadores de la cadena televisora que organizó el debate, no lo corrigieron.

En la pantalla se vio a Biden mirando fijamente, con la boca abierta, mientras Trump, de 78 años, hablaba.

“No fue un buen debate para Joe Biden”, declaró la exjefa de comunicaciones demócrata de la Casa Blanca, Kate Bedingfield, cuando cayó el telón del enfrentamiento.

Maria Shriver, miembro destacado de la dinastía demócrata Kennedy, hizo una declaración que más bien parecía una elegía de las esperanzas de reelección de Biden.

I love Joe Biden. I know he’s a good man. I know his heart is good. I know he’s dedicated to our country and is surrounded by good people. Tonight was heartbreaking in many ways. This is a big political moment. There’s panic in the Democratic party. It’s going to be a long night.