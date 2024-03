Kate Middleton, en medio de un sinfín de especulaciones en torno a su salud, este 22 de marzo reveló que padece cáncer y ya ha comenzado un tratamiento de "quimioterapia preventiva" para combatir esta enfermedad.

A raíz de este anuncio, el cual se dio por medio de un video publicado en sus redes sociales, gran parte de la familia real ha expresado sus mejores deseos hacia la princesa de Gales.

Uno de ellos fueron el príncipe Harry y su esposa Meghan Markle, los duques de Sussex, quienes desearon que Kate sea capaz de curarse "privadamente y en paz" del cáncer que recientemente anunció.

"Deseamos salud y curación para Kate y la familia, y esperamos que sean capaces de hacerlo privadamente y en paz", señaló la pareja, residente en Estados Unidos, a través de un comunicado difundido por los medios británicos.

La breve nota hecha pública no despeja si ha habido algún tipo de contacto personal de los duques de Sussex con la princesa de Gales, cuyas desavenencias han sido aireadas por la prensa sensacionalista británica en múltiples ocasiones.

Harry y Meghan han denunciado previamente que buena parte del motivo de haber trasladado su residencia a California tiene que ver con el hecho de ser perseguidos por los periodistas en el Reino Unido y de no poder gozar del respeto a su vida privada.

