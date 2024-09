Colin Gray, de 54 años y padre de Colt Gray, ha sido acusado de cuatro cargos de homicidio involuntario, dos cargos de homicidio en segundo grado y ocho cargos de crueldad hacia niños, informó la Oficina de Investigaciones de Georgia (GBI, por sus siglas en inglés) en una publicación en X.

"Estos cargos se derivan de que el señor Gray le permitió a sabiendas a su hijo, Colt, poseer un arma", dijo el director del GBI, Chris Hosey, en una conferencia de prensa.

En el estado de Georgia, un cargo de homicidio en segundo grado quiere decir que la persona ha causado la muerte de otra al tiempo que cometió crueldad en segundo grado con niños; esto se castiga con penas de 10 a 30 años de cárcel.

Las autoridades acusaron a Colt Gray, de 14 años, como adulto con un cargo de homicidio por los disparos del miércoles en una escuela secundaria; se le está acusando de usar un fusil semiautomático de asalto, con el que llevó a cabo las muertes de dos estudiantes y dos profesores y también hirió a nueve personas más.

“Había posiblemente amenazado con perpetrar un tiroteo en una escuela secundaria”. La amenaza fue realizada en Discord, una plataforma de redes sociales popular entre jugadores de videojuegos, de acuerdo con el reporte del departamento policial luego de que recibieron una pista del FBI el año pasado.

Ese mismo año, un investigador del departamento policial del vecino condado entrevistó a Gray, su padre dijo que Colt le afectó la separación de sus padres y que le molestaban en la escuela; el adolescente, con frecuencia disparaba armas y cazaba con su padre, que le fotografió con la sangre de un ciervo en las mejillas.

UPDATE #4 - September 5, 2024:



A few notes from our 8 p.m. news conference today:



Colin Gray was arrested on multiple charges earlier today. He knowingly allowed his son, Colt, to have the weapon.



