Científicos encuentran lo que podría ser los instrumentos de tatuaje más antiguos que se conocen

Un grupo de investigadores cree haber descubierto e identificado lo que podría ser el kit de tatuaje más antiguo del mundo: un conjunto de huesos de pavo cortados y afilados, excavados hace décadas en una antigua tumba de nativos americanos, hace entre 5.520 y 3.620 años.

Made From Bird Bones, These Could Be The Oldest Known Tattooing Toolshttps://t.co/cYhPSfekiR

— ScienceAlert (@ScienceAlert) May 27, 2021