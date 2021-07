Elon Musk sugiere que un parásito cerebral es el verdadero árbitro de nuestro destino

Muchos están ya acostumbrados de los numerosos tuits y opiniones que suele compartir Elon Musk en Internet. Sin embargo, este último ha causado fascinación y un tanto de desconcierto: el empresario multimillonario tuiteó este viernes (02.07.2021) una teoría sobre cómo un parásito cerebral podría estar obligando a todos los humanos a crear una inteligencia artificial (IA) avanzada.

El tuit respondía a un post de National Geographic sobre cómo la toxoplasmosis, un parásito común que se encuentra a menudo en los gatos, parece estar causando que las hienas sean imprudentes cerca de depredadores como los leones.

En un asombroso salto de lógica, Musk sugirió que el parásito es en realidad la causa de que los humanos creen una inteligencia artificial avanzada.

“La toxoplasmosis infecta a las ratas, luego a los gatos y después a los humanos que hacen vídeos de gatos”, tuiteó Musk, agregando que se entrena a la IA con “videos de gatos de Internet” para que alcance niveles de “inteligencia sobrehumana”, convirtiendo así a la toxoplasmosis “en el verdadero árbitro de nuestro destino”.

Toxoplasmosis infects rats, then cats, then humans who make cat videos.

AI trains achieves superhuman intelligence training on Internet cat videos, thus making toxoplasmosis the true arbiter of our destiny.

— Elon Musk (@elonmusk) July 2, 2021