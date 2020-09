Miles huyen del fuego que arrasa con casas y viñedos de California

Decenas de miles de personas tuvieron que dejar sus casas el lunes (28.09.2020) en los valle de Napa y Sonoma en California, debido a incendios que se desplazan a gran velocidad y devoran esa zona del oeste de Estados Unidos mundialmente famosa por sus viñedos.

Bajo un opaco cielo anaranjado y una nueva ola de calor sofocante, las llamas consumieron los viñedos y devastaron las casas. El fuego irrumpió a un “ritmo peligroso de propagación”, arrasando unas 4.500 hectáreas hasta el lunes, informó el Departamento de Bosques y Protección contra Incendios de California (Cal Fire).

Entre los viñedos afectados se cuentan los de Chateau Boswell Winery, en Santa Helena, y parte de los de Castello di Amorosa, de arquitectura medieval; mientras que otros como los de Merus Wines y Davis Estates estaban bajo amenaza por la inminente llegada del fuego.

