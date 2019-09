Países americanos activan tratado de defensa TIAR frente a la “amenaza” de Venezuela

Latino américa es un fracaso y el grupo de lima su digno ejemplo, de que se las llevan si lo que representan es el fracaso la corrupción y desigualdad y falsas democracia, el mismo Perú es un símbolo de miseria y corrupción, argentina con una hiperinflación que si tuviera las sanciones que Venezuela tiene sería peor, la narco democracia de Colombia no dignos, que sin ese pisto su maquinaria industrial y económica fracasaría y son tan nefastos que la droga la exportan a todo el mundo y el jefe del norte ni pio porque son buenos narcos la ramera el jefe que hasta el Cartagenaso se les olvida, y para terminar Guate con los índices de desnutrición peores de la región y Afganistán a un nivel de 46%. Honduras donde 400 personas abandonan el país al día y el señor presidente con un hermano narco. Entonces de que se habla de justicia prosperidad, la triste realidad la única excepción es chile y gracias a Pinochet, entonces hablen con los hechos no con pajas y señales de arrastrados

Y las sanciones no afectan no hable pajas solo mire a Guatemala sin sanciones solo con la corrupción que el jefe del norte abala y tolera con su rameras porque eso le gusta a los gringos exportar miseria y corrupción, si tuviéramos sanciones estaríamos mejor que Venezuela, o argentina mire como esta, no hablemos pro hablar