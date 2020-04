Prohíben a obispo crear centros de prevención del covid-19 en Nicaragua

Un obispo católico de Nicaragua denunció este domingo (05.04.2020) que las autoridades de salud del país le prohibieron crear centros de prevención médica y un centro de llamadas para orientar a la ciudadanía sobre las medidas de protección contra el nuevo coronavirus.

Los centros funcionarían en el departamento de Matagalpa, uno de los más poblados del norte del país, bajo la dirección del obispo de la diócesis de esa región, Rolando Alvarez, un religioso crítico con el gobierno de Daniel Ortega.

“El Minsa (Ministerio de Salud) me acaba de notificar que no puedo llevar adelante el proyecto de los centros de prevención médica, ni siquiera el Call Center” que buscaba informar y orientar a la población sobre el virus, informó Alvarez en Twitter.

“El Minsa me acaba de notificar que no puedo llevar adelante el Proyecto de los Centros de Prevención Médica, ni si quiera el Call Center. Quiero dejar constancia ante el pueblo que nosotros como Diócesis quisimos trabajar por la salud de nuestro pueblo y no nos han permitido”.

