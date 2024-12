Documental sobre Luigi Mangione se encuentra en desarrollo tras acusación de terrorismo

Han pasado dos semanas desde que el director ejecutivo de United Health Care, una de las principales empresas aseguradoras de los Estados Unidos, fue asesinado a las afueras de un hotel en Nueva York, tras recibir varios disparos en la espalda por parte de un presunto sicario, que posteriormente fue identificado como Luigi Mangione.

Las autoridades de Pensilvania indicaron que Luigi Mangione fue detenido en posesión de una pistola "fabricada con una impresora 3D" y un documento escrito a mano en donde indicaba su mentalidad y sus motivaciones. Además, al hombre de 26 años se le negó la libertad bajo fianza debido a que será procesado por varios cargos.

Según el jefe de los detectives en Nueva York, el presunto asesino nació en el estado de Maryland y se crio en la ciudad de Baltimore, en donde asistió a una escuela privada para varones y fue reconocido como uno de los alumnos con las mejores notas de su grado, antes de asistir a la universidad local para estudiar computación.

Posteriormente, el fiscal de Nueva York, Alvin Bragg, anunció que Mangione enfrentará un cargo por asesinato en primer grado y también otro en donde se describe que su ataque contra el director ejecutivo Brian Thompson fue "un acto de terrorismo", tomando en cuenta que la intención de Luigi era sembrar terror con su planificación.

Tras el anuncio de la fiscalía neoyorquina en donde se cataloga a Mangione como un presunto terrorista, el cineasta británico Stephen Robert Morse reveló que un documental sobre Luigi se encuentra en desarrollo, en el que se examinará el tiroteo fatal en contra de Brian Thompson del pasado 4 de diciembre y sus consecuencias.

Stephen es reconocido internacionalmente por su trabajo en documentales de crimen de alto perfil, en donde se incluye el caso de Amanda Knox que se estrenó en Netflix a finales del 2016. En esa película de suspenso se relata la historia de una mujer a la que acusaron de asesinato y estuvo más de cuatro años de prisión, antes de liberarla.

Lea más sobre Luigi Mangione: Los mensajes en las balas con las que mataron al director de la aseguradora en EE. UU.

"Este caso es complejo y plantea preguntas importantes sobre el vigilantismo, el costo devastador de un sistema de salud privatizado y la inevitabilidad de la violencia cuando se ve imposible un cambio pacífico. Mi objetivo es presentar una exploración equilibrada del asesinato de Brian Thompson", comentó Morse en una entrevista.

"Quiero mostrar todos los aspectos de la historia mientras se respeta la profunda pérdida de vidas y su impacto en todos los involucrados. Espero poder fomentar un entendimiento más profundo del caso a través de las perspectivas de todos los afectados, incluido el propio Luigi Mangione", agregó el cineasta nominado al Premio Emmy.

De acuerdo con el cineasta británico, en los últimos días ha logrado reunir un gran equipo para el proyecto y hasta el momento se han anunciado a Matt Cianfrani como el director de fotografía, Hannah Ghorashi como la periodista de investigación y Eli Eisenstein como productora del documental sobre el caso del director Brian Thompson.

La historia de Luigi Mangone tomó un giro curioso cuando se publicaron las fotografías del presunto asesino, las cuales se viralizaron rápidamente en redes sociales. El hombre de 26 años fue catalogado como uno de los vigilantes clandestinos o justicieros "más guapos de la historia", generando una gran expectativa sobre su vida.

