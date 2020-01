Donald Trump afirma que Irán “nunca tendrá el arma nuclear”

“Irán nunca tendrá el arma nuclear”, escribió en un tuit redactado en mayúsculas el presidente Trump, quien ha multiplicado los mensajes amenazantes respecto a la república islámica después de la muerte, en un bombardeo estadounidense en Bagdad, del general iraní Qasem Soleimani.

IRAN WILL NEVER HAVE A NUCLEAR WEAPON!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2020