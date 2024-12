Donald Trump anuncia a su embajador en Panamá e insiste en la “estafa” del Canal

El presidente electo estadounidense, Donald Trump, anunció este miércoles que nominará como embajador en Panamá a Kevin Marino Cabrera, actual comisionado del condado de Miami-Dale, e insistió en que el país centroamericano está "estafando" a Estados Unidos en el Canal de Panamá.



"Me complace anunciar que Kevin Marino Cabrera se desempeñará como embajador de Estados Unidos en la República de Panamá, un país que nos está estafando en el Canal de Panamá, mucho más allá de lo que podrían soñar", declaró el republicano en un comunicado.



Trump afirmó que Marino Cabrera es "un feroz luchador" de los principios de 'Estados Unidos primero', que defiende el presidente electo.



Señaló que, como comisionado del condado de Miami-Dale, en Florida, ha sido "fundamental en el impulso del crecimiento económico y las asociaciones internacionales".





"Pocos entienden la política latinoamericana tan bien como Kevin. ¡Hará un trabajo FANTÁSTICO representando los intereses de nuestra nación en Panamá!", exclamó.



En un mensaje en redes sociales, Marino Cabrera dijo estar "muy honrado y agradecido" por la nominación: "¡Manos a la obra!", agregó.

Trump, que asumirá el poder el próximo 20 de enero, generó un gran revuelo el pasado domingo cuando amenazó con recuperar el control estadounidense sobre el Canal de Panamá si las autoridades del país centroamericano no reducen las tarifas que cobran para su tránsito.



El presidente panameño, José Raúl Mulino, repudió la amenaza en un mensaje institucional y dijo que la soberanía del canal transoceánico es innegociable, algo que recibió el respaldo de varios líderes latinoamericanos.



El canal de Panamá fue construido por Estados Unidos, que lo inauguró en 1914 y lo administró hasta su traspaso al Estado panameño el 31 de diciembre de 1999, como quedó establecido en los Tratados Torrijos-Carter firmados el 7 de septiembre de 1977 en Washington por los entonces presidentes de Panamá Omar Torrijos (1929-1981) y estadounidense Jimmy Carter (1977-1981).

Thank you, President Trump! 🇺🇸



I’m humbled and honored by your nomination to serve as the U.S. Ambassador to Panama.



Let’s get to work! pic.twitter.com/p1N8v3YYLJ