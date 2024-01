Donald Trump arrasa en Iowa y ahora busca zafarse de sus rivales e ir a por Joe Biden

Lo que parecía que iba a ser una batalla por la segunda posición entre DeSantis y Haley, se convirtió en una lucha por la supervivencia.

Fue la victoria más abultada de la historia en unos caucus de Iowa, que fueron el disparo de salida de las primarias republicanas a la Casa Blanca y que tienen como segunda parada Nuevo Hampshire, donde los aspirantes ya tienen eventos previstos este mismo martes.

Próxima parada: Nuevo Hampshire

Los sondeos para las primarias del 23 de enero en Nuevo Hampshire tienen a Trump por delante, pero con Haley cerca, gracias en parte al apoyo recibido del popular gobernador del estado, Chris Sununu.

“Nuevo Hampshire e Iowa rara vez se ponen de acuerdo. Haley tiene una oportunidad en Nuevo Hampshire. Pero incluso si gana allí, necesitaría ganar un segundo estado para que esta sea una carrera”, aseguró a Efe el profesor Michael Cornfield, de la Universidad George Washington.

Tanto Iowa como Nuevo Hampshire tienen un peso limitado en la elección del candidato republicano a la Casa Blanca, pero poseen un gran poder simbólico al ser los primeros estados del proceso de primarias: son ellos quienes deciden qué candidato goza del codiciado ‘momentum’ para seguir adelante y quién debe retirarse.

DeSantis fue durante algunos meses el favorito para ser la alternativa a Trump; pero, en las últimas semanas, Haley ha conseguido el respaldo de importantes donantes y ahora algunos la ven como la mejor opción para destronar al expresidente.

Por eso, los resultados de anoche, ponen sobre Haley mucha presión para ganar en Nuevo Hampshire y lograr algo de “momentum“, dijo a EFE el experto en Ciencias Políticas de la Universidad de Míchigan Aaron Hall.

De hecho, la estrategia de Haley es lograr ese impulso (‘momentum’) entre Nuevo Hampshire y Carolina del Sur, el tercer estado en el calendario y en el que fue gobernadora entre 2011 y 2017.

En cualquier caso, ni Haley ni DeSantis tienen las de ganar en un cara a cara contra Trump y su estrategia, por ahora, es presentarse como “alternativa” a Trump en caso de que ocurra algo inesperado desde el punto de vista legal o de salud, explicó Hall.

Trump goza de buena salud, pero tiene 77 años. Y por otro lado, está inmerso en cuatro causas penales e imputado de 91 cargos, entre otras cosas por incitar el asalto al Capitolio de 2021, lo que podría llevarle a ser condenado a prisión.

No obstante, por ahora, esos cargos penales están “ayudando” a Trump a ganar las primarias, según Cornfield. “Las imputaciones validan su sentimiento de agravio y desvían la atención de los medios de la carrera por la nominación”, explicó.

