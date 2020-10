Donald Trump asegura ser “inmune” al coronavirus luego de su recuperación

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el domingo que ya es “inmune” al covid-19, un día después de que su médico emitiera una breve carta en la que indicaba que el mandatario ya no corría el riesgo de transmitir el virus.

“Parece que soy inmune, no sé, tal vez durante mucho tiempo, tal vez poco tiempo, tal vez de por vida. Nadie lo sabe realmente, pero soy inmune”, dijo en una entrevista telefónica en Fox News.

El presidente ha retomado sus actividades políticas y apareció el sábado sin mascarilla ante cientos de simpatizantes en el balcón de la Casa Blanca y dijo sentirse “genial”, en su primer evento público desde que se contagió de covid-19.

En un esfuerzo por relanzar su campaña y recortar la desventaja que le dan las encuestas frente al candidato demócrata, Joe Biden, a tres semanas de las elecciones presidenciales, el mandatario aseguró: “Me siento genial”.

American spirit and American resilience is on display like never before.

"I'm very proud of this country." 🇺🇸 pic.twitter.com/6KqeNeSG1V

— The White House (@WhiteHouse) October 10, 2020