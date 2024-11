Donald Trump comienza a darle forma a los decretos que firmará en su primer día al poder

Durante la mañana de este jueves 7 de noviembre, el diario estadounidense The Washington Post, el periódico de mayor circulación dentro del área metropolitana de la capital estadounidense, informó que el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, ya está preparándose para la transición.

De acuerdo con el medio nortemaricano, el expresidente republicano ya ha empezado a darle forma a los decretos que "firmará en su primer día al poder del país", en donde se incluye uno relacionado sobre la inmigración en la frontera con México.

Trump planea "cerrar" la frontera con su país vecino e impulsará la perforación de petróleo para poder rebajar los precios, según indicó Jason Miller, el asesor del presidente electo, quien también comentó sobre el próximo gabinete que llegará a la Casa Blanca.

Aunque no reveló detalles sobre el supuesto cierre de la frontera mexicana, Miller afirmó que se aumentará la seguridad en esa zona limítrofe, que abarca más de tres mil kilómetros, y además, dijo que era posible la clausura de algunos puertos legales de entrada.

La división de noticias estadounidenses, NBC News, informó que el Gobierno del actual mandatario, Joe Biden, preveé "una ola de migrantes" que intentará entrar a Estados Unidos antes que se lleva a cabo la transición con el presidente electo Donald Trump.

El pasado lunes 4 de noviembre, el republicano amenazó a México con aranceles del 25% a todas sus importaciones "si no para la llegada de criminales y drogas" al país de las barras y las estrellas; a pesar que eso suponga una violación al tratado comercial conocido como T-MEC.

El T-MEC es un tratado de libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México que se firmó en septiembre de 2018, con el fin de fomentar la inversión, el desarrollo de los países y la generación de empleo; aunque los expertos advierten que con Trump, la renegociación completa del T-MEC será "inevitable".

Hasta el momento, el equipo de Donald Trump no ha especificado en qué consistirán todos los decretos que se firmarán durante el primer día, pero las apuestas del expresidente por los combustibles fósiles y por cerrar las fronteras ha generado inquietud entre los votantes demócratas.

Por otro lado, este miércoles 7 de noviembre también se comenzaron a debatir los posibles nombres que conformarán el equipo de gobierno de Trump, y el senador republicano Marco Rubio está entre los favoritos para convertirse en secretario de Estado.

El Washington Post resaltó a Rubio por su "notable influencia" en la política latinoamericana durante el primer mandato de Trump, debido a su poder en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, por lo que este año estuvo entre los aspirantes a vicepresidente en la campaña republicana.

Los otros posibles jefes de la diplomacia estadounidense son dos personas muy cercanas a Trump: El exembajador en Alemania de 2018 a 2020, Rick Grenell, y el senador Bill Hagerty, quien también fue director de inteligencia nacional y embajador en Japón.

