Donald Trump: comité del 6 de enero publica su informe final sobre el asalto al Capitolio

Como parte de esta investigación, los legisladores realizaron entrevistas a más de 1 mil personas, algunas emitidas en televisión en horario de máxima audiencia.

Una de las más mediáticas fue la realizada a Cassidy Hutchinson, quien fuera ayudante del exjefe de gabinete de Trump, Mark Meadows, y que declaró que el expresidente sabía que muchos manifestantes llevaban armas y que trató incluso de agarrar el volante de la limusina presidencial para acudir al Capitolio.

Este jueves, horas antes de la publicación del informe final, el comité publicó también nuevas transcripciones de sus entrevistas con Hutchinson en las que la joven asegura que su primer abogado, del entorno de Trump, trató de convencerla de ocultar información a los investigadores.

También declaró que varias personas cercanas al expresidente le prometieron “un gran trabajo en el mundo Trump“.

Ya el lunes el comité anunció su decisión de recomendar al Departamento de Justicia estadounidense que investigue a Trump por su papel durante el 6 de enero de 2021, ya que, en su opinión, nada de lo que sucedió aquel día hubiera tenido lugar sin su participación.

Los legisladores de este órgano consideran que el expresidente es culpable de cuatro delitos: incitación a la insurrección, obstrucción de un procedimiento oficial del Congreso, intento de fraude a Estados Unidos y conspiración para presentar falsos testimonios electorales al Congreso y los Archivos Nacionales.

Sus recomendaciones no son vinculantes. El comité no tiene potestad para imputar y el Departamento de Justicia ya lleva a cabo su propia investigación, pero su acusación tiene una importante carga simbólica: es la primera vez que un comité parlamentario sugiere hacer responsable penalmente a un expresidente.

