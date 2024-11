Donald Trump confirma que Marco Rubio será el próximo secretario de Estado de EE. UU.

Es una “voz muy poderosa para la libertad” y “un guerrero intrépido que nunca retrocederá ante nuestros adversarios”, dijo Trump en un comunicado sobre Rubio, quien se convertirá en el primer latino en ocupar el cargo.

Rubio, hijo de inmigrantes cubanos, es considerado un halcón partidario de aplicar mano dura con China e Irán, apoya a Israel y quiere acabar con la guerra en Ucrania.

En cuanto a América Latina critica duramente al gobierno castrista de Cuba, al mandatario venezolano Nicolás Maduro y al nicaragüense Daniel Ortega.

En un comunicado, Rubio dijo que trabajará con Trump “todos los días para llevar a cabo su agenda de política exterior“.

“Bajo el liderazgo del presidente Trump, traeremos la paz a través de la fuerza y siempre pondremos los intereses de los estadounidenses y de Estados Unidos por encima de todo“, añadió.

My statement on being nominated for United States Secretary of State by President-elect Donald Trump: pic.twitter.com/r6q3iaZF0G