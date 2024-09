Donald Trump denuncia que Google solo muestra “malas noticias” sobre él

Trump no respaldó con pruebas el señalamiento que publicó en su plataforma Truth Social, donde además dijo que el popular motor de búsqueda solo muestra artículos positivos sobre su rival demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris.

“Esta es una ACTIVIDAD ILEGAL y espero que el Departamento de Justicia los procese penalmente por esta flagrante interferencia en las elecciones”, escribió.

“De lo contrario, y sujeto a las leyes de nuestro país, solicitaré que sean procesados en los niveles máximos cuando gane las elecciones”.

La publicación de Trump se produjo después de que un grupo conservador dijo haber encontrado favoritismo para Harris cuando los usuarios escriben en la caja de búsqueda “Carrera presidencial de Donald Trump 2024”.

En respuesta a una consulta de la AFP, Google dijo que “ambos sitios web de las campañas aparecen constantemente en la parte superior de la búsqueda para consultas relevantes y comunes“.

El gigante tecnológico aclaró que el hallazgo de los seguidores de Trump “analizó un solo término de búsqueda poco común en un solo día hace unas semanas, e incluso para esa búsqueda, los sitios web de ambos candidatos aparecían en los primeros resultados de Google“.

Google ha sido enfático en que no manipula los resultados de búsqueda para favorecer a ningún candidato.

It has been determined that Google has illegally used a system of only revealing and displaying bad stories about Donald J. Trump, some made up for this purpose while, at the same time, only revealing good stories about Comrade Kamala Harris. This is an ILLEGAL ACTIVITY, and…