Donald Trump: el descubrimiento del FBI de información nuclear de una “potencia extranjera” en la residencia del exmandatario

The Washington Post citó fuentes anónimas cercanas al caso, y aseguraron que los documentos, que fueron encontrados en la residencia del exmandatario en Mar-a-Largo, Florida tenían un nivel de confidencialidad “alta”.

Afirmaron que únicamente el exmandatario y otros miembros de su gabinete tenían la potestad de autorizar a otros miembros de su gobierno el acceso a dichos documentos.

Los informes no detallaban el país que se hacía mención acerca de su “capacidad nuclear”.

El FBI afirma que esos expedientes tuvieron una “alta probabilidad de ser ocultos” en un intento de obstruir su investigación hacia el exmandatario y su presunto mal manejo del material “clasificado”.

FBI seized material at Mar-a-Lago on a foreign nation’s military defenses, including its nuclear capabilities, people familiar say https://t.co/KTzh4ywflU

— The Washington Post (@washingtonpost) September 6, 2022