AMLO rechaza oferta de ayuda militar de Donald Trump a México por matanza

“Este es el momento para que México, con la ayuda de Estados Unidos, libere la GUERRA a los cárteles de la droga y los borre de la faz de la tierra. ¡Simplemente esperamos una llamada de su gran nuevo presidente!”, señaló Trump en su cuenta de Twitter.

Trump aseguró que si el Gobierno de México solicita ayuda “para limpiar estos monstruos”, Estados Unidos está “listo, dispuesto y capaz de involucrarse y hacer el trabajo de manera rápida y efectiva”.

El presidente hizo esta propuesta después de que varios medios mexicanos informaran este lunes de que nueve miembros de una comunidad mormona instalada desde hace varias décadas en el norte de México fueran asesinados, entre ellos seis niños, después de ser emboscados por un escuadrón de personas armadas.

This is the time for Mexico, with the help of the United States, to wage WAR on the drug cartels and wipe them off the face of the earth. We merely await a call from your great new president!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2019