Dos hermanos latinos mueren en una pelea callejera en El Bronx

Héctor y Leider Guevara Cubas, de 24 y 27 años respectivamente, estaban disfrutando de una fiesta en El Bronx. Los hermanos arribaron a Estados Unidos desde Perú hace unos dos o tres años, vivían, trabajaban y se protegían mutuamente.

La madrugada del sábado 12 de octubre se encontraban en una actividad con un primo de su mamá en Stratford Ave. Además, uno de los familiares decidió irse, mientras que ellos quisieron extender su noche y asistieron a otra fiesta que estaba cerca.

Según medios internacionales, a las 4:50 horas (hora local) del domingo 13, los dos tuvieron una pelea con otro grupo de hombres fuera del lugar en donde se organizó la segunda fiesta y la riña terminó con sus vidas, revelaron las las autoridades.

Hasta el momento no se han realizado arrestos, pero la policía continúa en investigación para determinar la razón por la cuál se originó la disputa.

Cómo fallecieron y la reacción de sus familiares

Héctor fue apuñalado por el abdomen, mientras que a Leider fue acuchillado en el pecho, según indicó el Departamento de Policía de Nueva York y los familiares de la pareja de hermanos.

El equipo de paramédicos lo trasladaron al Centro Médico Jacobi, donde los dieron por muertos.

“A las 12:00 llamó y dijo que se quedaría en la fiesta por un tiempo y al día siguiente me desperté, no vi a mi esposo y me llamaron y me dijeron que corriera al hospital rápidamente. Mi corazón está destruido y me siento sola”, agregó Mery, esposa de Leider.