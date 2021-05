Dos muertos y al menos 23 heridos tras voltearse un bote en San Diego (EE. UU.)

Las autoridades respondieron sobre las 10:27 (hora de San Diego) al aviso de una embarcación volcada y con más de 20 personas a bordo en Point Loma, cerca del parque nacional Cabrillo Monument, de acuerdo a los bomberos.

En una actualización, la dependencia ha dado cuenta de dos fallecidos a causa del accidente y de 23 personas trasladadas a hospitales locales, la gran mayoría de ellos sin heridas de gravedad.

Mónica Muñoz, vocera del Departamento de Bomberos de San Diego, señaló que tres de los heridos enviados a hospitales locales se encuentran en una situación cercana a “muy urgente”.

Según los bomberos, un total de 24 personas fueron rescatadas del agua y una de ellas requirió reanimación cardiopulmonar.

