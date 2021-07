Durante dos años ocultaron el cadáver de su pequeño hijo en un congelador: la historia que conmociona en EE. UU.

La pareja de esposos fue arrestada esta semana y se cree que, cuando murió, el niño tenía menos de 5 años. El hallazgo del cadáver de la pequeña víctima conmocionó a los vecinos pues estaba dentro de un congelador, oculto en el garaje de la vivienda familiar, confirmaron autoridades locales y varios reportes de prensa.

Kassceen Weaver, de 49 años, y Dina D. Weaver, 48, de Chesterfield, fueron acusados de conspiración para ocultar el cuerpo de su hijo. Los investigadores recibieron un aviso para registrar la casa de la pareja en mayo último y fue cuando ocurrió el macabro hallazgo: el cuerpo del niño estaba en un congelador en el garaje.

La policía aún tiene que determinar la causa o la forma en que murió el menor aunque creen que pudo haber muerto hace unos dos o cinco años.

El comandante de la policía de Chesterfield, Mike Louth, dijo que la oficina del médico forense del estado “tuvo que traer a algunos especialistas, antropólogos forenses, para determinar una forma de descongelar los restos y no perderlos o dañarlos”.

La pareja es acusada de no prestar ayuda a un menor y fueron detenidos, aunque después quedaron en libertad bajo fianza y se espera que comparezcan ante el tribunal el 5 de agosto próximo. Hace dos años ellos reportaron ante las autoridades que su pequeño hijo se encontraba desparecido.

