Durante mitin en Colorado, Donald Trump acusa a los migrantes de “infectar” a EE. UU.

En la recta final de la carrera por la Casa Blanca, el expresidente republicano alía un discurso económico proteccionista y la demonización de los migrantes para galvanizar a sus bases, formadas sobre todo por blancos de clase trabajadora.

Su rival en las elecciones presidenciales del 5 de noviembre, Kamala Harris, transmite por el contrario un mensaje de unión.

En un discurso más extremista de lo acostumbrado Trump dio rienda suelta a su retórica antimigrante.

“Estados Unidos es conocido, en todo el mundo, como ‘Estados Unidos ocupado’, lo llaman ‘ocupado’. Estamos siendo ocupados por una fuerza criminal“, soltó en la localidad de Aurora, en el estado de Colorado (oeste).

We are now known, all throughout the world, as OCCUPIED AMERICA…But to everyone here in Colorado and all across our nation, I make you this vow: November 5th, 2024 will be LIBERATION DAY in America. I will rescue Aurora and every town that has been invaded and conquered—and we…