Los acuerdos alcanzados con Mohammed y dos presuntos cómplices eran el punto y final de estos casos, pero provocaron la indignación de familiares de algunos de los más de 3 mil fallecidos asesinados el 11 de septiembre de 2001.

“He determinado que, a la luz de la importancia de la decisión de llegar a acuerdos previos al juicio con los acusados… la responsabilidad de tal decisión debe recaer en mí“, dijo Austin en un memorando dirigido a la funcionaria Susan Escallier, supervisora de los casos.

“Por la presente me retiro de los tres acuerdos previos al juicio que usted firmó el 31 de julio de 2024“, añadió el secretario.

Los casos contra estos tres acusados por los atentados en varias ciudades de Estados Unidos han estado empantanados por resquicios legales durante casi dos décadas, tiempo en el que Mohammed ha estado retenido en la base militar de Guantánamo (Cuba).

Deals with Mohammed and two alleged accomplices had appeared to have moved their long-running cases toward resolution — but sparked anger among some relatives of those killed on September 11, 2001, as well as criticism from leading Republican politicianshttps://t.co/BCmvD4Sx5w pic.twitter.com/wOzEyut7Pj