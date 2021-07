EE. UU. mantiene el cierre de sus fronteras por la expansión de la variante delta

El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, informó este miércoles 21 de julio que Estados Unidos ha decidido no reabrir por ahora la frontera con México a raíz de la expansión de la variante delta del nuevo coronavirus en ambos lados de la frontera.

“¿Qué nos ha venido a complicar lo que teníamos previsto? La variante delta, el crecimiento de casos en ambos países y ellos han tomado esta decisión. Por supuesto la respetamos”, expresó el secretario mexicano de Relaciones Exteriores ante la prensa.

En junio pasado, México aceleró la vacunación de los municipios que colindan con Estados Unidos para facilitar una pronta reapertura de la frontera común, que permanece cerrada a los viajes no esenciales desde marzo de 2020 por la pandemia de covid-19.

Sin embargo, Estados Unidos volvió a prorrogar un mes más el cierre de la frontera, que permanecerá restringida al menos hasta el 21 de agosto.

Ebrard recordó que la vacunación tiene “un impacto en cuanto a que el número de hospitalizados y defunciones no es tan alto” por lo que espera que se pueda reabrir la frontera “lo más pronto posible”.

“Nos habría gustado otra cosas. Hay que seguir trabajando para que ojalá en agosto se reabran todas las actividades”, expresó el secretario.

To decrease the spread of COVID-19, including the Delta variant, the United States is extending restrictions on non-essential travel at our land and ferry crossings with Canada and Mexico through August 21, while ensuring the continued flow of essential trade and travel.

— Homeland Security (@DHSgov) July 21, 2021