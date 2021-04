EE. UU. ofrece millonaria recompensa por la captura de “El Jardinero”, cabecilla de cártel mexicano Jalisco Nueva Generación (CJNG)

Estados Unidos inculpó criminalmente e impuso sanciones económicas contra el mexicano Audias Flores Silva, alias “Jardinero”, a quien identificó como un líder regional del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), informaron autoridades locales el miércoles 14 de abril.

También se anunció una recompensa de hasta US$5 millones por cualquier información que conduzca a su arresto o condena.

El Departamento de Justicia desclasificó el martes 13 la inculpación que acusa al “Jardinero” de numerosos cargos vinculados al tráfico de drogas y de armas.

Además, lo señala como líder de un amplio territorio del CJNG en la costa del Pacífico de México, incluyendo el estado de Nayarit.

Conjuntamente, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro bloqueó todas las propiedades e intereses económicos de Flores Silva en Estados Unidos, siguiendo la ley de designación de capos extranjeros de narcóticos.

#Oipol Operative in American #DEA Report

The U.S. Department of the Treasury sanctions one of Cartel de Jalisco Nueva Generacion’s (#CJNG) regional commanders, Audias Flores Silva a.k.a. “Jardinero”. Announc…

READ more ➡️ https://t.co/hTGA8DgqiShttps://t.co/7t6osEwDLW pic.twitter.com/0Rqdqzh4fY

— OIPOL (@oipoloficial) April 14, 2021