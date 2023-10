EE.UU. pide a sus empleados gubernamentales que revelen la existencia de programas secretos sobre ovnis

“Este formulario de contacto es para que empleados del Gobierno de Estados Unidos, en activo o retirados, notifiquen a AARO que tienen información de supuestos programas o actividades del Gobierno de EE.UU. sobre fenómenos aéreos no identificados”, declaró durante una teleconferencia con medios de comunicación.

Kirkpatrick añadió que eso no significa que AARO tenga información de la existencia de planes gubernamentales para recoger información sobre supuestos ovnis.

“Actualmente no tengo pruebas de que nunca haya existido un programa para la ingeniería inversa de algún tipo de fenómenos aéreos no identificados extraterrestre“, explicó.

Dr. Sean Kirkpatrick –

How are UFO whistleblowers supposed to report to The Pentagon AARO, @DoD_AARO, when you have legacy SAP gatekeepers on your advisory board that would throw these veterans in jail?

Asking for whistleblowers.#ufotwitter #ufoshttps://t.co/Ztiw5fYjHQ

— StandForBetter.org (@StandForBetter) October 31, 2023