EE. UU. tilda al presidente de Nicaragua Daniel Ortega de “dictador” e insta al mundo a tratarlo como tal

Julie Chung, subsecretaria para Latinoamérica del Departamento de Estado de Estados Unidos, calificó este martes 8 de junio al presidente nicaragüense Daniel Ortega de “dictador”.

Chung expresó a través de su cuenta de Twitter:

“La detención arbitraria del candidato presidencial Félix Maradiaga -el tercer líder opositor detenido en 10 días- confirma sin lugar a dudas que Ortega es un dictador. La comunidad internacional no tiene más opción que tratarle como tal”.

Presidential candidate Felix Maradiaga’s arbitrary arrest- the 3rd Nicaraguan opposition leader arrested in 10 days – should resolve any remaining doubts about Ortega’s credentials as a dictator. The international community has no choice but to treat him as such.

— Julie Chung (@WHAAsstSecty) June 8, 2021