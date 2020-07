La novia del hijo mayor de Trump da positivo a covid-19, según medios locales

El hijo del presidente, Donald Trump Jr, dio negativo a prueba de coronavirus. (Foto Prensa Libre: AFP)

Guilfoyle, quien es asintomática, fue diagnosticada en Dakota del Sur antes de asistir al acto encabezado por el gobernante en el Monte Rushmore, según las versiones periodísticas.

El hijo del presidente, Donald Trump Jr, dio negativo.

El jefe de personal del Comité de Finanzas de la campaña de Trump, Sergio Gor, indicó en un comunicado citado por la prensa local que Guilfoyle “fue aislada de inmediato para limitar cualquier exposición”.

El diario The New York Times señaló, según datos de una persona familiarizada con el tema, que Guilfoyle viajó junto a Donald Trump Jr para asistir a la ceremonia, aunque ambos no se trasladaron en el Air Force One.

La versión agregó que las personas que están en contacto con el presidente son examinadas por precaución y de forma rutinaria para detectar si tienen el virus.

Ella asistió, el pasado 19 de junio, al mitín de Trump en Tulsa (Oklahoma) y al discurso que pronunció días después en Phoenix (Arizona) ante la organización conservadora Turning Point USA

El pasado 8 de mayo, Katie Miller, la portavoz del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, dio positivo por covid-19, un día después de conocerse que un asistente personal del mandatario resultó también contagiado del coronavirus.

Poco después de que la Casa Blanca confirmara que “un miembro del equipo del vicepresidente” había dado positivo en el test de la enfermedad, Trump reveló su identidad.

“Ella es una joven maravillosa, Katie, la portavoz… Dio positivo de repente”, dijo Trump durante un encuentro con congresistas republicanos en la Casa Blanca.

Además de ser la portavoz de Pence, Miller es la esposa de uno de los asesores más influyentes de Trump, Stephen Miller, conocido como el artífice de la política migratoria de la Casa Blanca, incluidas varias de sus medidas más duras contra la población indocumentada.

La cadena estadounidense CNN indicó que ocho integrantes del equipo de avanzada de Trump que se trasladó a Tulsa dieron positivo a la enfermedad, que ha sido contraída por 2 millones 793 mil 22 estadounidenses y ha causado 129 mil 405 muertes en el país.