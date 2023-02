Egipto celebra la entrada del sol y la iluminación del faraón Ramsés II (La cita ininterrumpida por más de 3 mil 300 años y un fenómeno peculiar)

El fenómeno peculiar empezó hoy a las 6:22 (4:22 GMT) y duró unos 20 minutos, en presencia de más de 6 mil turistas de todo el mundo, responsables, diplomáticos extranjeros y egiptologos, según diversos medios egipcios.

Además de Ramsés II, de la XIX dinastía del Imperio Nuevo (1539-1075 a.C.), el sol se expande cada año en las mismas fechas a su izquierda donde se encuentra la estatua del dios Ra, antes de iluminar la parte a la derecha del faraón, donde cubre parcialmente la figura del dios Amón.

Según los egiptologos egipcios, se trata de una obra de ingeniería del antiguo Egipto en Abu Simbel, un complejo de dos templos excavado en la roca para perpetuar las hazañas del faraón, y se repite el día de su nacimiento y el de su coronación.

No obstante, otra teoría relaciona el fenómeno con la fiesta en el antiguo Egipto para el inicio de la época de la inundación del río Nilo y la agricultura, el 22 de febrero, mientras que el 22 de octubre representaba el principio de la temporada de la cosecha, reafirmó hoy el subsecretario del Ministerio de Turismo y Antigüedades, Abdel Moneim Said, citado por los medios locales.

The Sun Alignment didn’t occur on Ramses II statue located at the Grand Egyptian Museum this year because clouds block the sun rays from reaching Ramses II face.#Egypt #ExperienceEgypt #Africa | #المتحف_المصري #المتحف_المصري_الكبير #مصر pic.twitter.com/58tV5NjBOl

— Egypt Today Magazine (@EgyptTodayMag) February 22, 2023