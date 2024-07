El expresidente de Estados Unidos y candidato presidencial Donald Trump, sufrió un intento de asesinato protagonizado por Thomas Matthew Crooks, en un mitin el pasado 13 de julio en Butler, Pensilvania.

Crooks de 20 años de edad, fue abatido a balazos por el Servicio Secreto minutos después del atentado contra Trump, en el cual murió otra persona.

Según información publicada por el medio Fox News, Crooks escribió un mensaje amenazante en la plataforma de juegos Steam, días antes del tiroteo.

Steam es una plataforma popular entre la comunidad gamer en la que los jugadores compran juegos e interactúan mientras los están jugando.

Según la investigación a la que tuvo acceso el medio de comunicación Crooks supuestamente escribió "El 13 de julio será mi estreno, mira cómo se desarrolla".

La información se obtuvo cuando los investigadores del FBI revisaron la computadora del tirador en la que también encontraron algunas búsquedas en julio sobre Trump, Biden, y también sobre cuándo es la convención del DNC (Convención Nacional Demócrata) y el mitin de Trump del 13 de julio.

Sin embargo, pese a todas estas búsquedas, los investigadores no encontraron evidencia de alguna ideología en particular de Crooks, algo que el FBI considera importante ya que según las entrevistas que están realizando a los contactos del joven de 20 años, él no hablaba sobre política.

Imágenes del atentado contra Donald Trump el pasado 13 de julio en Butler, Pensilvania. (Foto Prensa Libre: AFP)

Adicional, los senadores descubrieron que el sospechoso tenía dos teléfonos celulares, uno recuperado en la escena del crimen y otro en su casa, este segundo solo contenía 27 contactos de los cuales el FBI aún se encuentra en proceso de investigación de estas personas.

En el atentado contra el expresidente Trump falleció el bombero Corey Comperatore, mientras que David Dutch, de 57 años , y James Copenhaver, de 74 años, fueron heridos.

El Servicio Secreto de Estados Unidos se encuentra siendo cuestionado por las fallas de seguridad que se presentaron durante el mitin.