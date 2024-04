La lotería americana entrega millones de dólares cada semana con sus múltiples sorteos alrededor de Estados Unidos.

Dos de los más populares son las loterías Powerball y Mega Millions, las cuales son conocidas por sus millonarios premios.

Millones de estadounidenses, sorteo tras sorteo, esperan comprar uno de los boletos ganadores de estos concursos y cambiar su vida por completo de la noche a la mañana.

Esta semana, se dio un hecho sin precedentes en la lotería americana cuando dos boletos premiados se vendieron en el mismo barrio en tan solo una semana.

El pequeño barrio de Bartlett en Chicago, el cual cuenta con un poco más de 41 mil habitantes, tuvo la fortuna de vender dos boletos que obtuvieron premios menores con Powerball y Mega Millions.

Uno de estos boletos fue vendido el pasado jueves en una gasolinera de Bartlett, el cual posteriormente fue el ganador de un premio de US$1 millón de Mega Millions.

Este boleto fue vendido a un hombre que lo compró junto a 40 compañeros de su oficina, de acuerdo a información de NBC Chicago.

#Powerball was not hit tonight.



Jackpot for Wednesday, Apr. 3 has increased to $1,090,000,000! 💰🤯💰



Good Luck!

#lottery #lotto #loteria pic.twitter.com/fWXwacw9tW