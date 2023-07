El Big Crunch: la teoría que revela cuándo sería el fin del mundo (y qué podría provocar este gran colapso)

El Big Bang es una teoría que indica que la Tierra y el universo se creó hace alrededor de 13 mil 800 millones de años a partir de una gran explosión de una masa compacta de energía y materia

No obstante, el fin del mundo se daría de forma similar a esta teoría, de acuerdo a un grupo de científicos.

Según la cosmología moderna, el universo ha estado expandiéndose desde su creación y si la densidad de la materia en el universo es lo suficientemente grande, las fuerzas gravitatorias eventualmente harán que el universo comience a desmoronarse.

En este caso el universo sufriría un Big Crunch, el cual sería considerado como un segundo evento cataclísmico que podría terminar con la humanidad y todo lo que los rodea.

Lets work to speed up the Dooms of the Universe-

•The Big Crunch

•The Big Freeze or The Big Heat

•The Big Rip

•The Big Change pic.twitter.com/t7GmUK0Ivs

— Universe 0 (@EndTheUniverse) June 28, 2023