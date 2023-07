“El Chapo” Guzmán: así es el corrido dedicado a “El Guano”, hermano del narcotraficante mexicano

El “Guano” sería tres años mayor que Joaquín Guzmán Loera, pero no fue hasta 1994 cuando empezó a hacerse de cierto nombre en la industria criminal, a pesar de que siempre estuvo a la sombra de su hermano.

Lo que se sabe de Aurelio Guzmán es realmente poco, salvo lo que dicen los narcocorridos y las versiones que lo presentan como un hombre astuto que sabe cómo esconderse en la zona del Triángulo Dorado mexicano.

Precisamente, uno de estos narcocorridos recientemente revelaron más detalles sobre la vida de “El Guano”, cuando la agrupación Los Tucanes de Tijuana lanzaron un tema dedicado al capo del narcotráfico.

Lea también: Alex Cifuentes: los motivos por los que el ex socio de “El Chapo” Guzmán ya no aparece en la lista negra de EE.UU.

¿Qué dice el narcocorrido dedicado a “El Guano”?

“La Familia Guzmán no se acaba, el cártel sigue fuerte operando, la noticia ya fue confirmada y resalta el nombre del Guano. Los Chapitos y toda su raza, apoyados al cien por el Mayo”, dice la primera estrofa de esta canción.

“El gobierno lo trae en la mira, es normal cuando eres jefe grande, pero al Guano nada lo intimida, ya conoce los riesgos del cártel, tiene mucha gente que lo cuida, ya les ha demostrado su power”, continúa el polémico tema.

Le puede interesar: “El Chapo” Guzmán: su costosa línea de ropa que volverá a ser lanzada por Emma Coronel tras salir de prisión

“Es un hombre de carácter fuerte, su mirada proyecta respeto. Su palabra es de ley como siempre, las traiciones lo ponen violento, no perdona, no hay chanza dos veces. En la mafia no hay tiempo para eso”, describe al hermano de “El Chapo”.

“Ahora le llaman Don Guano, por la buenas siempre está al orden, por las malas también pero el diablo”, concluye este narcocorrido.