“El Chapo” Guzmán: discriminación por no hablar inglés, poco contacto con su abogada y otras injusticias que denuncia en la carta que le envió a un juez de EE.UU.

Ante esta polémica situación, “El Chapo” volvió a acusar a las autoridades de maltrato al enviarle una carta al juez que llevó su caso, Brian Cogan, para denunciar las presuntas injusticias que sufre en prisión.

El pasado 7 de agosto, a través de un mensaje escrita con su puño y letra, Joaquín Guzmán Loera reveló que las cartas que le han sido enviadas no le son entregadas debido a que “están en español”.

“A mi abogada no le permitieron que las entregara para que yo las leyera porque estaban escritas en español”, se lee en la carta que “El Chapo” le envió al juez estadounidense, según reveló Milenio.

De igual manera, el ex jefe del Cártel de Sinaloa añadió que es discriminado en la prisión ADX Florence debido a que “no sabe leer ni escribir en inglés”.

El Chapo Guzmán comienza a sufrir los embates de la soledad. En una carta, asegura que solo puede hablar una vez al mes por teléfono con su familia, a pesar de que le habían autorizado hacerlo al menos dos veces. Vía @angelenhd pic.twitter.com/aIijfGeymU — Azucena Uresti (@azucenau) August 9, 2023

“Señor juez, aquí en la cárcel saben que yo no sé inglés y los fiscales que están al frente siempre me han traído copias en español con respecto a mi situación jurídica. Le dijeron a mi abogada que depositara aquí en la cárcel lo que me traía en español, que ellos me entregarían los documentos. Hasta el día de hoy no me los han entregado”, mencionó.

Finalmente, Joaquín “El Chapo” Guzmán, a raíz de la poca comunicación que le permiten tener con su abogada, Mariel Colón, solicitó que su correspondencia sea entregada a tiempo y que se deje de “violar sus derechos humanos con acciones de mala fe”.

“Juez, le pido de favor que ordene a quien corresponde que por favor me entreguen dichos documentos y que permitan a mi abogada que pase con documentos en español a visita”, solicitó.

“Con respecto a mi situación jurídica, es un derecho que todo preso tiene. Ellos saben que están violando el derecho del preso. Escribo a través de la cárcel y también a través de mi abogada por la razón que están deteniendo mi correspondencia. Por esa razón me veo obligado a escribir a través de mi abogada. También gracias de antemano”, concluyó.