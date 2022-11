“El Chapo” Guzmán: el insólito lugar donde los gemelos que traicionaron al narcotraficante aprendieron sobre el negocio del tráfico de droga

No obstante, para poder llegar a estar en esa posición, los gemelos tuvieron que aprender todos los detalles y complicaciones que implica manejar un negocio exitoso.

Por medio del podcast Surviving El Chapo: The Twins Who Brought Down A Drug Lord, Margarito y Pedro Flores revelaron que su inspiración para llegar hasta la cima del narcotráfico fue el modelo de negocios que tiene la cadena McDonald’s.

Los dos ex socios de Joaquín “El Chapo” Guzmán mencionaron que a los 17 años, antes de incursionar en el mundo del tráfico de droga, trabajaron en un restaurante de McDonald’s en Chicago, donde se dieron cuenta de la importancia de la calidad de los productos y su constancia.

“McDonald’s daba el extra al hacer que la bomba de kétchup y mostaza sirviera la misma cantidad siempre para no alterar el sabor de ninguna hamburguesa. Desde un inicio sabes lo que vas a obtener”, compartió uno de los gemelos.

Margarito y Pedro indicaron que, años más tarde, aplicaron este mismo principio en la venta de cocaína con el fin de mantener la mejor calidad y contar con el reconocimiento de sus clientes.

Asimismo, los gemelos que traicionaron a “El Chapo” revelaron que su tiempo en McDonald’s también les sirvió para saber cómo lidiar con las pérdidas de los negocios y la importancia de tomar buenas decisiones a largo plazo.

Para ejemplificar este fenómeno, hablaron sobre la ocasión en la que un ex compañero tiró por accidente un bloque de queso al suelo y estuvo a punto de servirlo en las hamburguesas.

Servir queso sucio a los clientes suponía un mayor riesgo que tirar el bloque completo y aceptar una leve pérdida económica.

“Hay miles de bloques de queso en el refrigerador. Créeme, a McDonald’s no le va a preocupar. Se van a preocupar más por que les des a alguien queso con un cabello”, compartieron.

Finalmente, los gemelos Flores revelaron la tercera lección que aprendieron al indicar que, para cualquier tipo de negocio, es vital estar bien abastecidos los días 1 y 15 de cada mes, cuando los clientes cobran las quincenas en sus trabajos.