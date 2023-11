“El Chapo” Guzmán: el macabro método que utilizaba para asesinar a los “soplones” dentro del Cártel de Sinaloa

Las sanguinarias acciones de “El Chapo” salieron a la luz durante su juicio en la Corte de Brooklyn, Nueva York, cuando varias personas relacionadas a sus actividades ilícitas fueron testigos.

Uno de ellos fue Isaías Valdez Ríos, mejor conocido como “Memín”, ex militar que por varios años fue sicario de Joaquín Guzmán Loera y del Cártel de Sinaloa.

Según su testimonio, durante un viaje a Durango “El Chapo” le confesó que había llamado a un amigo para que le “llevara un arete”, término con el que se les conoce a los soplones en el mundo criminal.

Cuando la persona llegó al lugar en donde estaban, ya había sido torturada por el colaborador de “El Chapo” Guzmán, por lo que fue encerrada en un gallinero por varios días.

“Estaba todo quemado con una plancha de ropa”, aseguró el ex sicario del peligroso narcotraficante.

Días después de su llegada a Durango, “Memín” y otros sicarios del Cártel de Sinaloa, por órdenes de su jefe, sacaron al soplón del gallinero y lo llevaron al cementerio del pueblo, donde comenzaron a cavar una fosa.

“El Chapo”, al momento de su llegada, comenzó a interrogar nuevamente a este individuo y al no obtener respuesta le disparó.

Hello from Day 34 and Week 11 of El Chapo's trial.

The end is near! Prosecutors are expected to rest their case today after more testimony from this guy, Isaias Valdez Rios aka Memín.

We could get closing arguments and a verdict within the next week or two. pic.twitter.com/TMEQ4uFW5T

— Keegan Hamilton (@keegan_hamilton) January 28, 2019